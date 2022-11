La Team a Matera per confermarsi

Atteso da 20 anni, torna a disputarsi il derby tra Matera e Team Altamura allo stadio XXI Settembre - Franco Salerno. La città lucana ospita il match di scena per la 12° giornata di Serie D dei Leoni che con l'etichetta di squadra più in forma del girone è attesa dalla rinata Matera che sempre più recentemente si è immolata in una clamorosa rimonta alla guida di Salvatore Ciullo.Fischio d'inizio alle ore 14.30. Una sfida speciale che i biancorossi affrontano con una striscia positiva di 3 vittorie consecutive in campionato e imbattibilità che ad oggi regge dal 16 ottobre con il pareggio contro il Martina, oramai 5 giornate fa, che ad oggi significano 5° posto in classifica e la possibilità di sognare in grande a 4 punti dalla vetta e 2 dal secondo posto.Difronte, però, da non sottovalutare il Matera, reduce da un momento positivo vissuto in crescendo e staccatasi dalla zona retrocessione fino ad una più arieggiata 12a posizione.Augurandoci una gara piena di spettacolo, intanto è da apprezzare il gesto della società biancorossa che ha reso disponibili due bus gratuiti per raggiungere lo stadio e rafforzare quello che è già un punto di forza dei Leoni che hanno nei tifosi un vero dodicesimo uomo in campo.Tantissimi i tifosi altamurani presenti.