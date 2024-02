Team Altamura a Nardò, Giacomarro dà la carica

Fischio d'inizio alle ore 14.30 a Nardò per la grande sfida a cui è atteso il Team Altamura, nella settima giornata di ritorno. Ci sono molti sostenitori biancorossi.Le dichiarazioni del mister Giacomarro ieri in conferenza stampa Team al D'Angelo: "Una squadra forte, con una rosa importante, dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, con grande intensità, con determinazione e grande voglia per ottenere risultato.Partita difficilissima. Bisogna stare attenti, a non sbagliare niente. Una squadra che gioca in casa, con il pubblico dalla propria parte.Ogni partita fa storia a sé. Dobbiamo dare il massimo in queste undici partite che mancano per restare nella posizione in cui siamo. Non è facile fare un campionato sempre in testa, ad andare sempre al massimo".Sulla panchina del Nardò il nuovo allenatore Massimo Costantino (con trascorsi in serie C) dopo l'esonero di Nicola Ragno.