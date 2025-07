Soccer Altamura: campagna acquisti senza soste

La società Soccer Altamura ha comunicato due nuovi acquisti per il campionato di serie A.Dalla Woman Roma, arriva la portiera, classe 1996, estremo difensore di grande esperienza. Ha scoperto il futsal in modo tardivo, ma nonostante ciò, il suo esordio avviene difendendo i pali dell'Olimpus in Serie A, dove resterà per due stagioni. Successivamente decide di fare delle esperienze "fuori porta", trasferendosi prima a Firenze con la Futsal Florentia e poi a Milano con la Kick Off. Per motivi lavorativi è tornata a Roma, dove ha vestito prima la maglia della Sabina Lazio (Serie B) e poi quella della Women Roma. Con la squadra capitolina, ha conquistato numerosi premi, tra cui la Coppa Italia, il premio come miglior portiere della competizione e la promozione in Serie A.""Ora è tempo di rimettersi in gioco - ha dichiarato - di cercare nuovi stimoli personali e soprattutto sportivi. La voglia di iniziare è tanta, spero di poter dare il mio contributo e di crescere insieme alla società in questa stagione. Per ora ringrazio la Soccer Altamura per la fiducia e ci vediamo presto per l'inizio di questa nuova avventura; non vedo l'ora di cominciare!"Nella rosa biancorossa ci sarà anche, classe 2006. Per lei prima esperienza nella massima categoria, un traguardo importante che premia talento e determinazione. La sua avventura nel mondo del calcio è iniziata per strada, nella sua città, per poi proseguire tra Ruvo (calcio a 11) e Terlizzi (futsal). Nel 2022 l'incontro con il New Bisceglie Girls segna una svolta: in tre stagioni conquista il Campionato Under 15, la Coppa Puglia e, nell'ultima stagione, raggiunge i playoff nazionali Under 19, classificandosi tra le migliori otto squadre d'Italia. Ha inoltre preso parte a eventi giovanili di rilievo come la Rappresentativa e la Future Cup della Divisione."Desidero ringraziare di cuore la società - ha dichiarato - per avermi dato questa splendida opportunità. Per me è un sogno che si realizza: allenarmi con atlete esperte e di alto livello è sempre stato un obiettivo, e ora posso finalmente viverlo. So che avrò tanto da imparare da ognuna di loro, e sono pronta a mettermi in gioco ogni giorno per crescere, migliorare e dare il massimo, sia come atleta che come persona. Questo traguardo arriva dopo tanti sacrifici, lavoro e determinazione, ed è per me motivo di grande orgoglio. Affronterò ogni allenamento e ogni partita con passione, serietà e rispetto, per onorare al meglio questa maglia e dare valore alla fiducia che mi è stata data. Grazie ancora. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso".La crisi idrica che sta colpendo la Basilicata rappresenta una delle sfide più gravi e complesse degli ultimi decenni. Lo ha detto il Presidente della Regione Vito Bardi nel corso della sua relazione al Consiglio regionale straordinario di oggi, sottolineando come l'emergenza non sia solo contingente, ma strutturale. E richieda non solo risposte immediate, ma strategie di lungo periodo."Non possiamo più affrontare la carenza idrica come un fenomeno straordinario - ha affermato Bardi -. Il cambiamento climatico, con temperature record e precipitazioni sempre più scarse, ha reso instabile il nostro sistema idrico. Ma non stiamo con le mani in mano: investiamo, pianifichiamo, monitoriamo costantemente, e soprattutto, costruiamo il futuro".