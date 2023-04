Soccer Altamura: oggi ultima giornata, si decide tutto

Si decide tutto oggi, nell'ultima giornata di campionato. Questo pomeriggio la Soccer Altamura ospita la, fanalino di coda del girone D del campionato didi calcio a 5 e già retrocessa. Per la squadra altamurana è obbligatorio vincere per coltivare ancora speranze di play-off anche se i tre punti potrebbero non bastare. Purtroppo, a causa del pareggio di domenica scorsa tra Woman Futsal Club Grottaglie e Città di Taranto C5, si è venuta a creare una situazione che, stando alle forze in campo, potrebbe portare tre squadre Soccer, Segato e Taranto a pari punti, una situazione, questa che escluderebbe le biancorosse dai play-off a causa della classifica avulsa peggiore.La squadra murgiana, oltre a fare il proprio dovere, a differenza di quanto si pensava, dovrà sperare in un exploit o della Team Scaletta che ospita la Cormar Segato Woman ma che è già salva o della Città di Taranto che ospita la Royal Team Lamezia con il quarto posto già aritmeticamente in tasca. Queste le parole di misterin vista della partita di domenica: "Come sempre andremo in campo per fare del nostro meglio per affrontare una squadra, la Futsal Ragusa, che, anche se è già matematicamente retrocessa, venderà cara la pelle come dimostrato nello scorso turno. Noi saremo al completo, cercheremo di conquistare i tre punti, con la speranza che dagli altri campi arrivino notizie a noi favorevoli. Staremo a vedere".Nel caso in cui le cose per la Soccer Altamura non dovessero andare bene, la sconfitta a tavolino rimediata contro la Royal Team Lamezia a causa delle infiltrazioni d'acqua del PalaPiccinni, risulterà decisiva: una beffa difficile da digerire per la società altamurana.La partita tra Soccer Altamura e Futsal Ragusa sarà diretta da Giuseppe Squicciarini e da Domenico Rescina, entrambi della sezione di Bari, mentre al cronometro ci sarà Nicolò De Nicolo della sezione di Molfetta. Fischio d'inizio alle ore 16,000 con diretta streaming sulla nostra pagina Facebook a cura della redazione di puglia5.it.