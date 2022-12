Soccer Altamura, bella vittoria con il Grottaglie

Netta vittoria ottenuta dalla Soccer Altamura nell'8^ giornata del girone D del campionato di serie A2 femminile. La squadra biancorossa, al debutto al PalaPiccinni, non ha tradito le attese superando la Woman Futsal Club Grottaglie per 3 a 2. Grandi protagoniste del match, Minafra e Pedroso che hanno realizzato le marcature altamurane. Ottima, comunque, la prestazione di tutta la squadra.E' stato l'esordio nel palazzetto di casa, dopo le prime gare casalinghe disputate a Bitonto.- Inizio molto difficile per la Soccer che dopo una manciata di secondi è già sotto: Soloperto sfrutta una mezza dormita della difesa e capitalizza al meglio un assist di Sanza. La squadra altamurana non si scompone e con il passare dei minuti si fa sempre più intraprendete. Il pareggio arriva all'8' con Minafra che, appostata nel cuore dell'area, deve solo spingere in rete un assist di Lorusso che aveva superato la diretta avversaria con una finta. Nella seconda parte di frazione sono le difese a prevalere, da segnalare solo un tiro di Pedroso di poco fuori e dall'altra parte una conclusione dalla distanza di Rolon Ortiz deviata in angolo da Sabatini. A pochi secondi dalla sirena è Pedroso ad avere la palla del vantaggio, ma il suo tiro da distanza ravvicinata su assist di Difonzo trova la deviazione decisiva di Trumino.Nella ripresa la Soccer parte forte e dopo nemmeno un giro di lancette va vicinissima al vantaggio con una gran botta dalla distanza di Pedroso che centra la traversa. Subito dopo, è Difonzo a conquistare palla in difesa, ad involarsi sulla sinistra e a centrare il palo con una puntata mentre a Minafra non riesce il tap-in vincente a causa della deviazione in angolo di Trumino. La Soccer insiste e all'11' riesce meritatamente a passare in vantaggio: Pedroso recupera palla nella sua metà campo, si invola sull'out di sinistra e una volta arrivata al limite dell'area mette la palla nell'angolino basso alla sinistra di Trumino. Qualche secondo più tardi, però, sono le ospiti a sfiorare il pareggio ma Sabatini si supera salvando su Soloperto. A questo punto, l'allenatore ospite, Bommino, decide di giocarsi la carta del quinto di movimento ma la Soccer fa buona guarda e al 18', approfittando della porta sguarnita, Minafra, con un preciso pallonetto, mette nuovamente la porta in fondo al sacco. Partita chiusa? Nemmeno per sogno perché le ospiti, nemmeno un minuto dopo, riescono ad accorciare le distanze ancora con Soloperto. Gli ultimi due minuti di partita sono di sofferenza ma alla sirena finale può esplodere la festa.Grazie a questa vittoria, la Soccer Altamura sale a quota 12 punti, portandosi ad una sola lunghezza di distanza proprio dalla Woman Futsal Club. In testa alla classifica da segnalare il primo stop stagionale della Nox Molfetta, sconfitta a Taranto, e il primo pareggio della New Cap Sammichele che, quindi, resta da sola al primo posto.Domenica prossima la Soccer Altamura è attesa dalla difficile trasferta contro il Royal Team Lamezia, squadra che è riuscita a strappare un punto in casa della New Cap.SOCCER ALTAMURA: Sabatini, Maccione, Lorusso, Carone, Difonzo, Tragni, Pedroso, Papangelo, Minafra, Maffei, Rinaldi, Montecalvo. Allenatore: Tassielli.WOMAN FUTSAL CLUB: Trumino, Soloperto, Capalbo, Nogales Pena, Rolon Ortiz, Carrubba, Di Sanza, Cardolini, Tieppo Cacianni, Amico. Allenatore: Bommino.RETI: 0'9" pt Soloperto (WFC), 7'2" pt Minafra (SA); 10'9" st Pedroso (SA), 17'53" st Minafra (SA), 18'12" Soloperto (WFC).ARBITRI: Antonio Carnazza di Taranto e Agostino Fiorentino di Barletta.CRONOMETRISTA: Nicola Ostuni di Bari.AMMONITI: Maccione (SA); Nogales Pena (WFC).FALLI: 3-3, 1-5.