MMA: Francesco Nuzzi nelle semifinali del Campionato europeo

6 foto Francesco Nuzzi - MMA

Grandissimo risultato per l'altamurano Francesco Nuzzi, atleta di MMA (arti marziali miste), allenato dalla Wolf Temple del maestro Agostino Derosa.Si è qualificato per le semifinali del campionato europeo PFL (prima organizzazione mondiale di MMA, con formula torneo). A Berlino ha battuto il beniamino di casa, Farboud Iran Nezah, vincendo per ko al primo round. La gara si è tenuta l'altro ieri e l'impresa sportiva di Nuzzi ha fatto il giro del mondo con le cronache e le immagini di Sport Bible, Combate, Dazn).Con il passaggio del turno, si volerà a Parigi per le semifinali del 30 settembre. Nuzzi affronterà l'irlandese Frans Mamblo, con l'obiettivo di conquistare il biglietto per Dublino dove l'8 dicembre si terrà la finale. In palio un premio di 100.000 dollari.