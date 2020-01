La Team va in casa del Francavilla

Dopo la vittoria rinfrancante e convincente, con il 4-0 rifilato tra le mura amiche al fanalino di coda Agropoli, la Team si proietta alla gara di oggi.La vittoria non avrà sicuramente risolto tutti i problemi in casa Team, ma è stata certamente un'iniezione di fiducia per bomber Guadalupi e compagni, che adesso si approcciano alla partita con un po' di ossigeno in più. I 25 punti, in una classifica così corta che vede la zona playout a soli 3 lunghezze, non sono un bottino rassicurante. La situazione di classifica, infatti, non è ancora delle migliori e l'obiettivo è quello di dare continuità ai risultati, cosa che in questa stagione è riuscita poche volte alla squadra di mister Monticcioli.Occasione che si presenta a Francavilla, che con 17 punti staziona alla penultima posizione della classifica del girone H della serie D. I lucani vengono da due pareggi a reti inviolate contro Sorrento e Gelbison, ma non riescono a portare a casa i tre punti dalla 13esima giornata, quando riuscirono nell'impresa di violare il campo della blasonata Brindisi. Una partita sulla carta facile per i giocatori della squadra altamurana, che non dovranno però commettere l'errore di sottovalutare l'avversario, per non incorrere in spiacevoli sorprese.Calcio d'inizio alle ore 14,30.