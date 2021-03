La Team torna in campo dopo più di un mese

Dopo più di un mese e sei partite rinviate, la Team Altamura torna in campo. L'ultima gara è quella del 21 febbraio, persa contro il Cerignola (0-1). Poi c'è stata una serie di casi Covid a catena che ha bloccato la squadra e anche l'allenatore Monticciolo, pure lui coinvolto ma asintomatico (come dallo stesso dichiarato in conferenza stampa).Si ricomincia con la trasferta di Sorrento. Un campionato decisamente stravolto dai continui rinvii delle partite e dalle quarantene.In casa Team è stato complicato fare gli allenamenti, con molti tesserati in quarantena che hanno dovuto allenarsi da soli facendo dei programmi atletici differenziati."C'è grande voglia di iniziare - ha detto il tecnico alla vigilia della gara - dopo un mese è normale dopo essere stati fermi un mese. Questo è un test per vedere a che punto siamo con la condizione".