La Team sfida il Bitonto capolista

La Team Altamura sul campo della prima della classe. Una partita difficile, ma allo stesso tempo una sfida affascinante per l'undici biancorosso, rinfrancato dalla convincete vittoria di domenica scorsa al D'Angelo contro la Fidelis Andria.I nuovi innesti hanno portato subito vitalità nell'attacco della formazione altamurana con il neoacquisto Croce andato a segno per ben due volte. La vittoria a spese della Fidelis ha portato fiducia nell'ambiente, ma soprattutto ha dato una boccata di ossigeno alla classifica che si faceva sempre più preoccupante, tirando fuori la Team dalla zona playout.Un viatico che fa ben sperare per il proseguo del campionato, anche se bisognerà prima guardare alla partita di domenica contro il Bitonto. Una macchina da gol col capocannoniere del girone H Patierno e migliore difesa, con soli 5 gol al passivo.Una trasferta difficile, se non proibitiva, che i ragazzi di mister Monticciolo dovranno affrontare con il massimo impegno e la massima concentrazione. Per fare risultato sul campo del Bitonto, c'è bisogno della partita perfetta, senza sbavature difensive e con gli attaccanti pronti a sfruttare ogni minima distrazione della squadra avversaria. Alla rosa si è appena aggregato l'ultimo rinforzo arrivata in casa Team, l'attaccante Siclari.Allo stadio Città degli Ulivi, l'inizio dell'incontro è previsto per le ore 15,00.