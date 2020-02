La Team Altamura ospita la Fbc Gravina nel derby della Murgia

Dopo il pareggio con il Francavilla la Team è attesa al derby della Murgia contro i rivali di sempre della Fbc Gravina. Un incontro molto sentito dalle due squadre e dalle rispettive tifoserie, che arriva in un momento topico del campionato. Il 2-2 maturato a Francavilla sul Sinni ha rappresentato per gli uomini di Monticciolo più un'occasione persa che un punto guadagnato, visto che la formazione lucana naviga in penultima posizione nel girone. Stato d'animo opposto, invece, per i gialloblu gravinesi reduci dalla convincente vittoria contro il Foggia, che ha riportato entusiasmo nell'ambiente.Una partita sulla quale le due formazioni ripongono molte aspettative, anche per scrollarsi di dosso il gruppone delle inseguitrici in piena zona playout, con una classifica che vede la Fbc in nona posizione a 27 punti, con la Team ad una sola lunghezza a 26 punti, ma con la zona retrocessione a soli due punti di distanza.Imperativo, allora, per le due squadre è fare punti per continuare con maggiore tranquillità il cammino nel girone.Un invito alle due tifoserie è stato rivolto in maniera congiunta dalle due società che auspicano che la rivalità sportiva, e non solo, tra le due città non sfoci in spiacevoli episodi che nulla hanno a che fare con lo sport. "Una festa prima e dopo l'incontro di gioco – è il nostro comune auspicio! -, che possa ulteriormente cementare gli ottimi rapporti che legano questi due sodalizi sportivi (il presente comunicato stampa congiunto ne è dimostrazione), convinti che lo sport sia partecipazione e rispetto, gli uni per gli altri, e non odio o atti di violenza da cui, purtroppo, il calcio di oggi non è ancora completamente distante".Queste sono state le parole delle due società alla vigilia dell'incontro. Inizio alle ore 15.