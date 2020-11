La Team ospita la capolista Sorrento

Una sesta giornata del campionato di serie D, ancora una volta falcidiata dai rinvii causati dal coronavirus. Sono, infatti, ben cinque le partire rinviate a data da destinarsi nel girone H. Si tratta di Fasano-Real Aversa, Taranto-Brindisi, Lavello-Audace Cerignola, Portici- Fbc Gravina e del derby salentino Nardò- Casarano.In un clima di tale incertezza, la Team Altamura scende in campo contro la capolista Sorrento, per terminare il terribile ciclo di partite che l'ha vista incontrare tutte le maggiori pretendenti alla promozione. Una gara che si presenta difficile, anche perché i numeri del Sorrento sono importati. La formazione campana, infatti, ancora imbattuta in questo campionato, conduce la classifica con 13 punti frutto di 4 vittorie ed un pareggio.Dal canto suo la Team ha alternato prestazioni convincenti, con partite nelle quali i ragazzi di mister Monticciolo sono apparsi a volte timorosi, non riuscendo a mantenere quella giusta tensione agonistica per tutti i novanta minuti. Circostanza che vede così i biancorossi altamurani con 7 punti, navigare a metà classifica, con una gara da recuperare, per una squadra che non ha nascosto le proprie ambizioni ad inizio campionato, candidandosi come outsider tra le formazioni in lizza per un posto tra i professionisti.Per questa ragione i leoni biancorossi sono chiamati ad una prestazione maiuscola contro la prima della classe. In casa Team si è tirato un sospiro di sollievo due giorni fa: dopo il secondo tampone di verifica effettuato martedì da tutti i componenti della rosa, sono tutti risultati negativi. Quindi sono due i tesserati che sono ancora in isolamento domiciliare e a loro la società e la tifoseria augurano una pronta guarigione.L'incontro tra Team Altamura e Sorrento 1945, agli ordini del signor Raimondo Borriello di Arezzo, si svolge allo stadio Tonino D'Angelo di Altamura, con inizio alle ore 14,30. Gara senza pubblico. La Team la trasmette in diretta Facebook.