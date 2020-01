La Team ospita il fanalino di coda Agropoli

Dopo il punticino conquistato sul terreno di una non trascendentale Gelbison, alla Team Altamura si presenta un'occasione d'oro per rafforzare il proprio gruzzolo di punti e risalire la china di una graduatoria che risulta al quanto deficitaria.I 22 punti in classifica rappresentato infatti bottino piuttosto magro per una squadra che si sperava potesse ambire a posizioni ben più prestigiose. Ma i risultati altalenanti che hanno caratterizzato finora la stagione della Team non permettono al momenti di avere sogni di gloria. Obbiettivo è raggiungere quanto prima la quota salvezza, per poi togliersi qualche soddisfazione e pensare al proseguo del campionato con più serenità. Obbiettivo sicuramente non facile, se si considera che la zona playout è a un solo punto di distanza e le inseguitrici, a giudicare dai risultati della passata giornata, appaiono agguerrite più che mai.E allora anche il punto a Vallo della Lucania può considerarsi più che positivo. Anche perché lontano dal D'Angelo la formazione biancorossa è riuscita a fare poco o nulla racimolando solo quattro punti in dieci trasferte. E' Tra le mura amiche che i ragazzi di mister Monticciolo hanno fino ad ora costruito la propria classifica ed è proprio sul terreno di gioco di casa che attendono l'ultima della classe, l'Agropoli.La squadra campana è ultima del girone con 13 punti, anche se è reduce dal sorprendente pareggio contro la corazzata Foggia. I salernitani, dopo un inizio di stagione sorprendente, sono scivolati via via giù nelle posizioni di retroguardia fino all'ultima piazza, con uno score, lontano da casa, che parla di otto sconfitte, un pareggio ed una vittoria lontana nel tempo, quando alla quarta giornata, il 22 settembre, riuscirono a violare il campo della capolista Bitonto.Calcio d'inizio alle ore 14.30.