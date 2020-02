La Team di scena sul campo del Fasano

Dopo il derby della Murgia pareggiato al D'Angelo per 1-1 contro la Fbc Gravina, il dato positivo è che la Team Altamura non perde da cinque partite. Magra consolazione se si pensi però che i ragazzi di Monticcioli sono riusciti a portare a casa i tre punti in una sola circostanza, nella gara casalinga vinta contro il fanalino di coda Agropoli.Queste le premesse alla vigilia dell'incontro che vedrà la squadra biancorossa opposta al Fasano. La situazione di classifica costringe i giocatori della Team ad andare a caccia di punti necessari per raggiungere delle zone di classifica più sicure ed evitare di essere trascinati nella zona playout. I 27 punti in classifica non rappresentano, infatti, un bottino tranquillizzante, con la zona retrocessione appena a due punti e con le contendenti che si fanno sempre più agguerrite.Categorico, quindi, per Guadalupi e compagni riuscire a non tornare a mani vuote dallo stadio "Vito Curlo" di Fasano, così da dare continuità ai risultati e prolungare la striscia positiva, cosa che in questa stagione è riuscita di rado agli uomini di mister Monticciolo. Il Fasano dal canto suo è in piena corsa per raggiungere un posto nei playoff.La squadra brindisina è settima a 32 punti, con l'ultima piazza disponibile per gli spareggi promozione a soli 5 punti di distacco. Anche se i fasanesi non sono in un ottimo stato di forma, reduci dal pareggio sul campo della Gelbison, preceduto però da tre pesanti sconfitte per mano della capolista Bitonto, della sorpresa Sorrento e della rediviva Nardò. Un passo falso significherebbe rinunciare definitivamente ai sogni di gloria.L'incontro tra Fasano e Team Altamura si gioca allo stadio "Vito Curlo", con il fischio di inizio alle ore 14,30.