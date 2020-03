La Team ospita il Casarano

Da qui alla fine del campionato il calendario non è dei più semplici per la Team Altamura che dovrà sfruttare tutte le occasioni che le si presentano per mettere a segno più punti possibili, necessari per non essere risucchiata nella zona playout.Una posizione di classifica scomoda, dopo la pesante sconfitta subita a Nocera Inferiore e visti anche i risultati delle dirette avversarie che hanno messo gli altamurani in una situazione non delle migliori. Non certo rassicurante il patrimonio di 31 punti, che collocano la Team al decimo posto in classifica, in condominio con i cugini della Fbc Gravina e i cilentani della Gelbison, a sole quattro lunghezze dalla zona playout. Una situazione che non fa dormire sogni tranquilli a mister Monticciolo, anche perché il calendario non è dei migliori.Gli altamurani devono affrontare, tra le altre, ancora Cerignola, Foggia, Sorrento e Bitonto: squadre impegnate nella lotta per la promozione. Così come il Casarano che domenica scenderà in campo al D'Angelo. Una squadra ben attrezzata che occupa l'ultima piazza utile della zona playoff e che si presenta nella Città del Pane galvanizzata dal successo casalingo ai danni del blasonato Foggia.Un compito arduo per Guadalupi e compagni che dovranno giocare una partita con intensità e concentrazione massima per riuscire a fare quei punti necessari per la rincorsa alla salvezza.Una sfida fondamentale per il campionato delle due squadre, anche se per motivazioni diverse. Da un lato i salentini, non intenzionati a perdere il treno promozione; dall'altro la Team, bisognosa di punti per scongiurare la zona playout. Come andrà a finire?Calcio d'inizio alle ore 15,00.