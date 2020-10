La Team Altamura affronta il Picerno

Big match della terza giornata tra la Team Altamura e la Az Picerno. I lucani, dopo la retrocessione dalla serie C decretata dal giudice sportivo, rimangono una delle squadre favorite alla vittoria finale del campionato.La formazione di mister Ginestra è reduce dalla vittoria esterna con un secco 3-0 sul campo del Nardò. Dal canto suo la Team Altamura non ha nascosto le proprie ambizioni di inizio stagione e dopo una prima uscita ufficiale un po' balbettante, ha ottenuto una convincente vittoria, sia pur di misura, tra le mura amiche del D'Angelo, a scapito della malcapitata neopromossa Lavello. Adesso i ragazzi di mister Monticciolo dovranno dimostrare di che pasta sono fatti e quali sono le ambizioni reali dei leoni biancorossi, chiamati ad una prestazione maiuscola contro la forte formazione lucana.Alla formazione altamurana si è aggregato nelle ultime ore il giovane centrocampista Giacomo Fedel, classe 2002 che arriva in prestito dall'Udinese. Un calciatore Jolly in mezzo al campo, che va ad arricchire il reparto mediano della formazione biancorossa, pronta ad affrontare la trasferta in terra di Basilicata con le giuste motivazioni.L'incontro tra l'Az Picerno e la Team Altamura si svolgerà, a porte chiuse, allo stadio "Alfredo Mancinelli" di Tito - a causa dell'indisponibilità dello stadio "Donato Curcio" di Picerno - alle ore 15.00.