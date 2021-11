Kickboxing, importante sfida per Domenico Lomurno

Sabato (ore 19) ad Angri, in provincia di Salerno, la Asd Tiger Angri organizza il "Doria Fighters", evento che rappresenta un appuntamento importante per i praticanti e gli appassionati di sport da combattimento. Sarà seguito anche da Rai Sport. L'appuntamento è targato "Fight1".Il combattimento più atteso, che vale il titolo mondiale di WKU K-1, vede come sfidante l'altamurano Domenico Lomurno, campione europeo, che se la vedrà con il tedesco Ali Agha Kasemi.Domenico Lomurno ha iniziato a praticare Kickboxing k1 all'età di 16 anni. E' allenato dal Team Cifarelli di Altamura, seguito dal maestro Giuseppe Cifarelli. Ha tenuto il suo primo incontro all'età di 17 anni a livello amatoriale vincendo i campionati italiani 1° serie al Rimini Wellness per tre anni di fila. È stato atleta della nazionale Fight1. Ha combattuto in vari incontri internazionali vincendo trofei molto importanti. Attualmente è al 1°posto nelle selezioni Oktagon cat.-65Kg ed è campione europeo Pro Wku 63.5kg.