Italia-Malta, a Bari cresce la febbre azzurra

Tre punti per fare un altro passo verso l'Europeo e dar seguito all'ultimo successo di settembre con l'Ucraina, presentandosi così al meglio alla sfida di martedì a Wembley con l'Inghilterra. E' questo l'obiettivo della Nazionale, che ieri è arrivata a Bari e stasera (ore 20.45, diretta su Rai 1) in uno Stadio "San Nicola" gremito e vestito a festa affronterà Malta, fanalino di coda del girone con cinque sconfitte in altrettante partite e relegata al 171° posto del Ranking FIFA.Sale la febbre azzurra. La spinta in più arriverà dal 'San Nicola', tutto esaurito per il ritorno della Nazionale a poco più di sette anni di distanza dall'ultima amichevole con la Francia e con oltre 55.000 tifosi sugli spalti pronti a spingere gli Azzurri. Il ct Spalletti si è detto entusiasta: "Bari ha risposto in maniera eccezionale all'arrivo della Nazionale e noi la vogliamo ringraziare per tutto il calore che questi tifosi ci faranno sentire. Per noi saranno un aiuto fondamentale".Per iniziativa della Regione, la Puglia è stata e sarà protagonista di azioni di comunicazione e co-marketing multicanale. Cartelli fissi e ledwall, passaggi su maxischermo, video promozionali, newsletter, contenuti redazionali e banner pubblicitari hanno promosso e promuoveranno il brand Puglia nello stadio gremito di tifosi, in televisione, sui social media e sui canali ufficiali della FIGC, garantendo copertura mediatica regionale, nazionale e internazionale. La Puglia è presente anche a Coverciano, sede di ritiro della Nazionale italiana.