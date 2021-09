Fa il bis il derby della Murgia

Brindisi-Bitonto 1-3

Casarano-Bisceglie 0-1

Fasano-Casertana 1-1

San Giorgio-Lavello 0-1

Molfetta-Cerignola 1-1

Nocerina-Francavilla 2-1

Nola-Nardò 2-1

Rotonda-Mariglianese 0-1

Sorrento-Matino 0-2

Seconda giornata del campionato di serie D girone H. Le ultime a scendere in campo sono Team Altamura e Fbc Gravina, al D'Angelo (fischio d'inizio alle ore 19), per il bis del derby della Murgia. Solo quattro giorni fa la Team ha vinto sul campo della Fbc nel turno di Coppa Italia, superando i padroni di casa 1-4 dopo i calci di rigore.Quindi per la seconda volta in pochi giorni le due squadre si affrontano. Non ci sono animosità né tensione. La gara di mercoledì è stata all'insegna del reciproco rispetto fra le due formazioni, le tifoserie e le società. Importante novità per i colori biancorossi: la tifoseria si è ricompattata e sarà unita nel sostenere i ragazzi allenati da mister Pezzella.In attesa dell'esito della sfida murgiana, questi sono gli altri risultati della giornata: