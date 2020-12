Derby della Murgia, la Team fa visita alla Fbc

Al Vicino di Gravina va in scena il derby della Murgia. La Team Altamura va a caccia di punti nella trasferta infrasettimanale, prima della pausa natalizia, valida per la nona giornata di campionato della serie D, girone H.I biancorossi arrivano all'incontro contro i cugini gravinesi con il morale alle stelle, reduci della convincente vittoria casalinga ai danni del Brindisi, che l'ha proiettata nelle zone alte della classifica. La Team, infatti, si è attestata al quinto posto, con un bottino di 13 punti, a sole 4 lunghezze dalla capolista Sorrento. Un cammino fatto di prestazioni più o meno convincenti, che hanno messo in risalto le qualità della formazione guidata da mister Monticciolo, che al Vicino è chiamata a confermare le proprie ambizioni, con la necessità di portare a casa un risultato utile, che non le faccia perdere il treno delle formazioni candidate alla promozione.Dalla loro, gli altamurani hanno un calendario, sulla carta, in discesa, visto che hanno già affrontato quasi tutte le principali formazioni in lizza per un posto nelle zone alte della classifica.Ma dovranno confermare sul campo le proprie velleità, affrontando la Fbc che viene dalla sconfitta patita in Salento, in casa del Nardò. Considerazioni che lasciano il tempo che trovano, perché si sa, ogni derby è sempre una gara a parte. E se è vero che tra i leoni biancorossi e la formazione gravinese ci sono 6 punti di distacco, è anche vero che nel derby le energie si moltiplicano e si annullano le differenze, con la Fbc che sicuramente vorrà vendere cara la pelle, non lesinando sforzi per fare punti sul terreno amico. Per questo i ragazzi di mister Monticciolo dovranno fare molta attenzione e mettere in campo una prestazione maiuscola, per sfatare il tabù dello stadio Vicino, dove i biancorossi nelle ultime apparizioni hanno racimolato davvero poco.Al comunale "Stefano Vicino" di Gravina, l'incontro tra Fbc e Team Altamura, avrà inizio alle ore 14,30.