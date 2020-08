Calcio: convocazioni in Nazionale, dita incrociate per Ciccio Caputo

Domani il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini diramerà le convocazioni per la Nations League. L'Italia è attesa da due impegni: il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia, il 7 settembre contro l'Olanda ad Amsterdam.Negli ambienti calcistici circola insistentemente la notizia che tra i convocati ci sarà il bomber altamurano Ciccio Caputo, artefice di un'annata straordinaria con la maglia del Sassuolo. Ben 21 reti, di cui solo due di rigore. Un cannoniere con un grande fiuto per il gol. Il suo nome è iscritto nella classifica dei marcatori della serie A in ottima compagnia: Immobile 36 reti (14 rigori), Cristiano Ronaldo 31 (12 rigori), Lukaku 23 (6 rigori), quindi Caputo. Ciccio Caputo merita la chiamata nella Nazionale azzurra. Lo scrivevamo pure a settembre di due anni quando era approdato con l'Empoli in serie A.Seppure a 33 anni, dopo una carriera segnata da qualche delusione e grandi soddisfazioni, quel momento è arrivato. Non sappiamo se Mancini lo vorrà titolare o lo manderà in campo ma certamente la convocazione in Nazionale è quasi un "atto dovuto" verso un calciatore italiano come pochissimi in questo momento, uno di quei predatori dell'area di rigore che sono in grado di sbloccare le partite e di risolverle.La sua città incrocia le dita per la convocazione tra gli azzurri, attesa da molto tempo ma finora mai arrivata. Sarà la volta buona? Dopo il grande campionato di quest'anno la fiducia è tanta. Una stagione che resterà negli annali, condita pure da qualche simpatico "retroscena" come la cena vinta dal calciatore altamurano con il suo mito Alex Del Piero per aver segnato più di venti gol. La cena la offrirà Del Piero. Sicuramente la birra, di cui è produttore, la porterà Caputo.