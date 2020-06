Calcio a 5: Alta Futsal promossa in C1

Una bella notizia per il calcio a 5 altamurano. La Lnd (lega nazionale dilettanti) Puglia ha comunicato la cristallizzazione delle classifiche, dopo lo stop ai campionati per l'emergenza sanitaria. Di conseguenza vincono i campionati tutte le squadre prime classificate. E tra queste l'Alta Futsal Altamura. Quindi è promozione in serie C1, dopo cinque anni ininterrotti di militanza in C2 con entusiasmo e passione."La nostra squadra - dice la società - sino allo stop aveva condotto una stagione al limite della perfezione, con tantissime vittorie e pochissimi passi falsi. Il verdetto dichiarato è il giusto epilogo, verso una realtà che ha conquistato questo traguardo meritatamente sul campo partita dopo partita. Siamo orgogliosi e felici della vittoria del campionato, di certo non ci aspettavamo che sarebbe arrivata in queste condizioni e in queste modalità e avremmo voluto festeggiarla tutti insieme ma avremo tempo anche per questo.L'esito finale è frutto di un lavoro mirato e di scelte accurate della dirigenza che in questa stagione ha costruito un roster di assoluto livello per portare a casa delle soddisfazioni ma soprattutto alle prime difficoltà ha saputo reagire con prontezza ed efficacia. Chiudiamo la stagione sportiva con due trionfi la Coppa Puglia conquistata a gennaio in quel di Cisternino e la vittoria del campionato, un doppio trionfo che riempe il cuore di felicità".La società conclude ringrando tutti coloro che hanno seguito gli incontri e hanno sostenuto la squadra. E già si lavora per programmare la prossima stagione.(nella foto la festa per la vittoria di Coppa)