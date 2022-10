Altamura ai Mondiali di karate

Una nutrita rappresentanza di ragazzi e ragazze della Asd Karate Dojo sta partecipando ai Mondiali di karate a Treviglio (Bergamo). La formazione altamurana è guidata dal maestro Vito Silvano, vincitore dei master europei a Basilea (Svizzera) un mese fa, e da Enza Rinaldi.Gare in corso per le varie fasce d'età. E aspettative di medaglie. Ma già essere numerosi, pronti ed entusiasti è già un successo perché per i ragazzi è una bella esperienza sportiva e formativa.I campionati si svolgono sotto l'egida della FSKA, acronimo di Funakoshi Shotokan Karate Association Italia che è nata tre anni fa, come filiazione della FSKA con sede internazionale a San Diego in California.Aggiorneremo questa pagina con i risultati più importanti.