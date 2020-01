Al D’Angelo la Team cerca punti preziosi contro il Gladiator

Dopo la sonora sconfitta in casa della capolista Bitonto, riparte dalla partita contro il Gladiator il campionato della Team Altamura. La squadra altamurana, profondamente cambiata dall'inizio di stagione con numerosi innesti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Monticciolo, è attesa ad una prova di orgoglio tra le mura amiche del "D'Angelo" contro una compagine che staziona ad un punto di distanza dalla formazione biancorossa.I 19 punti che valgono la 12esima posizione per la formazione campana sono frutto di un avvio di stagione esaltante. La squadra di mister Borelli non è riuscita però a dare continuità ai risultati di inizio campionato, portando a casa solo 4 punto nelle ultime 9 uscite stagionali prima della sosta natalizia. I tifosi altamurani si aspettano una gara di sostanza dai giocatori della Team che tra le mura amiche finora ha dato il meglio di sé, riuscendo a conquistare 17 dei 20 punti totali.Un passo falso dei padroni di casa potrebbe mettere la Team in gravi difficoltà di classifica. Ecco perché per evitare spiacevoli sorprese nel proseguo del campionato bisogna fare più punti possibili nelle partite casalinghe.Per la gara tra la Team Altamura e il Gladiator di Santa Maria Capua Vetere calcio d'inizio alle ore 14,30.