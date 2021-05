Vaccini anticovid, calendario delle prenotazioni

Continua la calendarizzazione delle prenotazioni per la vaccinazione anti-covid della Regione Puglia, per la fascia di età che va dai nati nel 1962 ai nati nel 1971. Dopo la giornata di lunedì nella quale si sono prenotati i cittadini del 1962 e del 1963, oggi (dalle ore 14 in poi) sarà la volta dei nati negli anni 1964 e 1965. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e presso le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.Le prenotazioni per gli under 60 continueranno sabato 15 maggio con le classi di età dal 1966 al 1967; lunedì 17 maggio con i nati nel 1968 e 1969, per poi concludersi mercoledì 19 maggio con la fascia di età che va dai nati nel 1970 a quelli del 1971.Dall'Asl, inoltre, fanno sapere che è possibile per le altre classi di età in corso, prenotarsi sempre facendo riferimento al sito web lapugliativaccina.regione.puglia.it , o chiamando il numero verde 800713931, oppure rivolgendosi alle farmacie.