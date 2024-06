Giorni da bollino arancione per le ondate di calore

Il Ministero della salute emette dei bollettini sulle ondate di calore, facendo rilevazioni per potenziale rischio, a tutela delle fasce della popolazione vulnerabile (anziani; bambini e neonati;, particolari patologie; particolari situazioni di salute). Le rilevazioni vengono effettuate nelle città capoluogo.Nell'ultimo bollettino per Bari le giornate di oggi e di domani (20 e 21 giugno) sono da bollino arancione, vale a dire rischio livello 2.Il livello 2 (arancione) indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone, in particolare nei sottogruppi di popolazione più vulnerabili al rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti potenzialmente negativi.I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via.