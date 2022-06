Statale 96: dopo più di un anno riapre la galleria a Gravina

Finalmente sarà riaperta la galleria Salsa. L'Anas, infatti, ha annunciato la riapertura del tratto della Strada Statale 96 dal km 67+900 al km 73+000 che lambisce il centro abitato di Gravina, a partire dal 30 giugno, se pur in configurazione di cantiere.Una riapertura che l'Anas, nonostante i necessari lavori di completamento, definisce non più rinviabile. E così dalle ore 18 di giovedì prossimo e fino al 31 dicembre di quest'anno il tratto della SS 96 dal km 69+960 al km 70+684, dove è ubicata la galleria Salsa sarà nuovamente percorribile, ma con le dovute cautele e restrizioni legate al cantiere ancora presente.Infatti, secondo quanto disposto dal provvedimento dell'Ente strade, nel tratto interessato il limite di velocità è stato fissato a 50 km orari; ci sarà il divieto di sorpasso con distanziamento minimo obbligatorio di almeno 100 metri. Inoltre è fatto divieto di transito di velocipedi e di veicoli che trasportano esplosivi, prodotti facilmente infiammabili o veicoli trasportanti merci pericolose.Dopo le ore 16 del 31 dicembre, si presuppone che il cantiere che interessa la galleria sarà smantellato e la riapertura sarà completa. Una notizia importante per il ripristino della viabilità di una arteria importante per il collegamento delle due regioni Puglia e Basilicata.Il tratto della galleria è rimasto chiuso al traffico per 13 mesi.