Spina bifida e idrocefalo, il Comune s'illumina di verde

Per la giornata mondiale di sensibilizzazione

Nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione su tematiche sociali e sanitarie, il Comune di Altamura ha aderito alla Giornata mondiale della spina bifida e idrocefalo. Il Palazzo di città è stato illuminato a verde.Ieri, 25 ottobre, ASBI Italia ha celebrato la 10^ edizione di questa importante iniziativa dal tema "Elevate your voice" ("Fai sentire la tua voce"), aderendo all'iniziativa promossa dalla Federazione Internazionale. La Spina Bifida è il più frequente dei difetti del tubo neurale, che consistono in gravi malformazioni congenite e che si sviluppano durante le prime settimane di gravidanza. I difetti del tubo neurale possono essere incompatibili con la vita già in epoca neonatale, o – se compatibili con la vita - estremamente invalidanti con esiti cognitivi e neuro-motori. È possibile prevenire alcune di queste malformazioni attraverso una corretta alimentazione unitamente all'assunzione di una vitamina: l'acido folico.