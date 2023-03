Si dimette il direttivo di Forza Italia

Ripercussioni immediate dopo la comunicazione del coordinatore provinciale di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, di sostegno al candidato sindaco Gianni Moramarco. Si dimette il direttivo locale di Forza Italia che conferma il sostegno ad Antonio Petronella. Si dimette, inoltre, il vice coordinatore provinciale Carlo Scarabaggio.Di seguito due comunicazioni.Prendendo atto dell'imposizione della segreteria provinciale e non condividendo assolutamente il percorso politico imposto dalla stessa, l'intero (ex) direttivo cittadino di Forza Italia Altamura ribadisce il suo sostegno alla coalizione "ALTAMURA PROTAGONISTA" con Antonio Petronella Sindaco. Siamo stupiti dell'irragionevole decisione assunta, in quanto in vertici provinciali non conoscono assolutamente la realtà del territorio. Per tanto, avendo subito decisioni imposte dall'alto, non collegiali, non democratiche e non sostenute dalla lista cittadina di Forza Italia, il direttivo coglie l'occasione per rimettere il proprio mandato nelle mani del coordinamento regionale. Non va sottaciuto, inoltre, che nelle scorse elezioni politiche i consiglieri comunali Antonello Laterza e Carlo Scarabaggio, assieme all'intero direttivo di Forza Italia Altamura, hanno portato il 15% di consenso, ben al di sopra dei risultati regionali e nazionali.In qualità di vice-coordinatore provinciale di Forza Italia intendo rimettere il mio mandato nelle mani del coordinatore regionale, On. Mauro D'Attis. Questo gesto si è reso necessario in quanto la mia coerenza e trasparenza nell'esercizio dell'attività politica me lo hanno imposto, soprattutto dopo la decisione presa dal segretario provinciale di Forza Italia Bari di sconfessare - unilateralmente - quanto deciso dal coordinamento cittadino di Altamura. Ed infatti con stupore, il coordinatore provinciale Sen. Sisto, comunicava l'adesione, senza spiegarne la ragione, al progetto politico avverso rappresentato dalla coalizione dell'avv. Moramarco. A nulla sono quindiservite le riunioni di queste settimane, le comunicazioni intercorse e la volontà espressa dall'intero direttivo cittadino e dalla lista di Forza Italia Altamura nel sostenere la coalizione "ALTAMURA PROTAGONISTA" con Antonio Petronella Sindaco. Dopo 16 anni di militanza e due legislature cittadine tra i sostenitori di Forza Italia, il mio senso di serietà mi impone di presentare dimissioni irrevocabili da vicecoordinatore provinciale del partito e, contestualmente, confermare il sostegno al prof. Antonio Petronella, assieme agli amici che – fino a oggi – hanno condiviso il progetto politico locale di Forza Italia.