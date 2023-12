Scontro fra due autoveicoli su statale 96, c'è un morto

Una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto in serata sulla strada statale 96, all'altezza di Palo del Colle. Secondo le prime informazioni, si è verificato l'impatto tra due autoveicoli in prossimità dell'uscita di Palo del Colle, nella carreggiata in direzione sud (Altamura-Gravina).La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e gli agenti della Polizia stradale.Al momento non si hanno altre notizia. Questa pagina verrà aggiornata con le ulteriori informazioni.(seguono aggiornamenti)