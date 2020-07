Scontro fra camion e furgone tra Altamura e Ruvo, un ferito grave

Un altro grave incidente sulle strade della Murgia. Tra Altamura e Ruvo, sulla strada provinciale 151, il conducente di un furgone è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale della Murgia dopo uno scontro con un camion.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti dei comandi di polizia locale di Ruvo e di Altamura e i carabinieri. L'incidente è avvenuto non distante dal punto in cui venerdì sono morte quattro persone di Altamura.Accertamenti in corso sulla dinamica.(notizia in aggiornamento)