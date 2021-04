Riprendono gli interventi di disinfestazione notturna

Due interventi di disinfestazione notturna sono previsti in questo mese di aprile per gli interventi di igiene urbana, finalizzati a prevenire il fenomeno del proliferare delle zanzare. I trattamenti di disinfestazione adulticida sono previsti sia questa notte sia venerdì 30 aprile, dalle ore 23:00 sino alle ore 4:30.Ai cittadini si rivolgono le consuete raccomandazioni a tenere chiuse le finestre e a non esporre all'esterno biancheria e derrate alimentari.Negli scorsi giorni sono stati effettuati interventi di derattizzazione e di disinfestazione antilarvale sul territorio comunale e saranno ripetuti dal 26 al 28 aprile.