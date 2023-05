Questa sera il Ministro Zangrillo ad Altamura per Moramarco sindaco

Questa sera, giovedì 25 maggio dalle ore 19:00, si terrà l'evento dal titolo Una nuova macchina amministrativa: sana, competitiva e innovativa.Nel centro storico di Altamura il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto incontreranno i cittadini accompagnati dal candidato sindaco Giovanni Moramarco.Alle ore 19:00 Conferenza Stampa presso il Comitato Elettorale "Giovanni Moramarco Sindaco" in Piazza Matteotti, a seguire alle 19:45 appuntamento con Incontriamo il Centro Storico in Corso Federico II di Svevia."Siamo alle battute finali!", le parole del candidato sindaco di Altamura Giovanni Moramarco, "in questi mesi abbiamo affrontato e studiato nel dettaglio le criticità, le problematiche e le esigenze di Altamura e quindi degli altamurani, mettendo a punto soluzioni concrete e puntuali.Possediamo il coraggio, le competenze e la determinazione per dare finalmente una SVOLTA alla nostra Città, dopo anni di immobilismo.Il funzionamento della macchina amministrativa è decisivo affinché la futura l'Amministrazione Comunale possa dare risposte efficaci e veloci. Per questo abbiamo deciso di chiudere i nostri eventi tematici con il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.Altamura ha bisogno di una macchina amministrativa sana, competitiva e innovativa.E noi siamo pronti!".