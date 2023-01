Pnrr, numerosi progetti per il centro storico

Entrano nel vivo le progettazioni e gli adempimenti per il Pnrr. Tra il 2021 e l'anno scorso il Comune di Altamura ha ottenuto un'importante dotazione finanziaria, pari a circa 70 milioni di euro, per 36 realizzazioni in tutto. Molti di questi investimenti riguarderanno il centro storico e uno di essi consiste nella ripavimentazione del corso Federico II di Svevia, per sostituire le basole che in più parti sono rotte.Nel borgo antico sono già in atto due cantieri che non rientrano nel Pnrr. Uno è "Agorà", che ha accumulato ritardi in via Vincenzo Sabini e via Bisanzio Filo, in cui viene riutilizzata la vecchia basola. L'altro è il programma "Rigenera Altamura", il maggior appalto pubblico di Altamura, che si sta sviluppando con la ripavimentazione con nuove basole di pietra in via San Michele (nella foto) e via Santa Caterina. Si lavora ai sottoservizi stradali anche in via Già Corte d'Appello, per poi procedere in altre strade e piazze.Con il Pnrr, i progetti sono: la ripavimentazione di corso Federico II di Svevia; il programma "In-Claustro" che prevede un pavimento in pietra anche in via Leopoldo Laudati, attualmente asfaltata, e nelle vie limitrofe; la manutenzione e ristrutturazione dell'ex Monastero del Soccorso; il completamento dell'immobile storico di Santa Croce; la riqualificazione di piccoli immobili per adibirli a "edilizia sociale"; la sistemazione di piazza Matteotti.Tra le opere più attese c'è sicuramente il totale rinnovo della pavimentazione in pietra in corso Federico II di Svevia e nelle piazze annesse (Duomo, Municipio e Repubblica) dove le cadute e gli scivoloni sono molto frequenti. La spesa prevista è di 2,8 milioni di euro. Sarà completamente sostituita quella vecchia, risalente agli anni '90. L'investimento prevede anche i lavori ai sottoservizi e alle reti impiantistiche, l'inserimento di elementi di arredo urbano. Quando avverrà tutto questo? Dipende dalle scadenze del Pnrr che prevede la realizzazione di opere dal 2023 al 2026.Nella foto: la nuova pavimentazione del progetto "Rigenera Altamura"