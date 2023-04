Per maltempo rinviata la visita guidata al Campo 65

A causa del maltempo, per le piogge che rendono impraticabili i luoghi, è stata rinviata la passeggiata al Campo 65 organizzata dall'omonima associazione. Sarà nuovamente organizzata in altra data.L'associazione ha rivolto un invito, accettato da tutti i candidati alla carica di sindaco, a visitare i luoghi facendo un appello "Salviamo Campo 65", paventando il possibile crollo di alcune delle strutture rimaste. Di circa ottanta edifici restano una dozzina di baracche in rovina, compresa la palazzina comando ben visibile dalla strada statale 96.Sorto durante la seconda guerra mondiale, in territorio altamurano, come il più grande campo di prigionia italiano (denominato Campo per prigionieri di guerra 65 Gravina o Campo pg. 65), poi divenne Campo Istruzione per l'Esercito di Liberazione della Jugoslavia ed infine Centro Raccolta Profughi Istriano-Dalmati e provenienti dalle ex-colonie.