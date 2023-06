"Non toccateci la salute", prosegue la mobilitazione

Mercoledì, davanti alla Presidenza della Regione Puglia, si è tenuta la manifestazione indetta dai sindacati dei medici. Al termine, una rappresentanza è stata ricevuta dall'assessore alla salute Rocco Palese.I sindacati commentano così la giornata denominata "Non toccateci la salute"."È doveroso, innanzitutto, esprimere un grande ringraziamento a tutti i medici e dirigenti sanitari che hanno partecipato alla manifestazione di ieri davanti alla Presidenza della Regione Puglia. Questo evento ha visto unite le OO.SS. del Comparto e della Dirigenza oltre alle Associazioni dei Cittadini, tutti in difesa del SSN. Al termine della manifestazione una delegazione del Comparto e della Dirigenza (e subito dopo anche delle Associazioni) è stata ricevuta dall'Assessore Palese. Nell'ambito di una generale sofferenza del SSR, messo in ginocchio dal sottofinanziamento dei vari governi nazionali ma anche da una gestione poco oculata da parte delle aziende sanitarie - cui si aggiungono la scarsa programmazione ed una attvità di controllo pressoché assente della stessa Regione - abbiamo evidenziato le drammatiche problematiche della dirigenza medica e sanitaria, ospedaliera e territoriale, a partire dal settore dell'Emergenza-Urgenza, Pronto Soccorso e 118. Abbiamo chiesto, dirigenza e comparto, la convocazione degli Stati Generali delle aziende sanitarie e la calendarizzazione di incontri regionali monotematici in cui affrontare le questioni evidenziate nel volantino di presentazione della manifestazione. Il prossimo incontro dopo quello del 22 Giugno è già programmato per il 29 c.m. e, a seguire, per il 6 Luglio, fino alla conclusione prevista entro il 20 successivo".