Nomina arcivescovile in Albania per l'altamurano Antonio Peragine

Papa Francesco ha nominato Arcivescovo Coadiutore della diocesi di Scutari (Shkodrë) - Pult in Albania. Mons. Giovanni Peragine, Barnabita, finora Amministratore Apostolico dell'Albania Meridionale. Peragine è altamurano e ha svolto la sua prima formazione dai Padri Barnabiti che a lungo hanno retto il santuario della Madonna del Buoncammino.Curriculum vitaeS.E. Mons. Giovanni Peragine, B., è nato ad Altamura (Italia), il 25 giugno 1965. È entrato nella Scuola Apostolica dei Padri Barnabiti nel 1976. Il 15 giugno 2017 è stato nominato Vescovo titolare di Fenice e Amministratore Apostolico dell'Albania Meridionale. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 7 settembre 2017.Ha frequentato gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Urbaniana a Roma, conclusi con la Licenza in Teologia biblica. Il 17 novembre 1991 ha emesso a Roma la professione solenne nella Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo ed il 20 marzo 1993 è stato ordinato sacerdote.Dopo l'ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: Vicario parrocchiale e Responsabile delle attività giovanili presso la Parrocchia Madre della Divina Provvidenza a Firenze, Insegnante di Religione presso il Collegio Alla Querce dei Padri Barnabiti. Nel 1998 è stato inviato come missionario in Albania, dove ha esercitato il ministero nella Parrocchia San Nicola di Milot e come Responsabile della formazione del Seminario locale della propria Congregazione. Dal 2002 è stato Parroco della San Nicola di Milot e Decano della zona nord dell'Arcidiocesi di Tirana-Durazzo. È stato Consultore del Consiglio Provinciale dei Padri Barnabiti della Provincia centro-sud Italia. Dal 2008 al 2017 è stato Presidente della Conferenza Albanese dei Superiori Maggiori. Dal 2009 al 2012 è stato Vicario Provinciale della Provincia centro-sud dei Padri Barnabiti. Dal 2009 al 2018 è stato Presidente dell'Unione delle Conferenze Europee dei Superiori Maggiori. Attualmente è Segretario Generale della Conferenza Episcopale Albanese.