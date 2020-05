Museo archeologico riapre il 14 giugno

Dal 2 giugno: Monte Sannace (Gioia del Colle); Egnazia (Fasano)

Dal 14 giugno: museo di Canosa; museo di Altamura; Castello svevo di Bari; Galleria Devanna di Bitonto; Castello di Gioia.

Dal 15 giugno: castello di Copertino (Lecce)

Dall'1 luglio: Castel del Monte (Andria); Siponto (Manfredonia)

Dal 2 luglio: Canne della battaglia

Dall'1 settembre: museo di Egnazia; castello di Trani; castello di Manfredonia.

Chiusi per lavori: Museo Jatta di Ruvo; Anfiteatro romano di Lecce.

ingressi contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura (si consiglia di contattare il sito di interesse prima della visita per valutare l'eventuale necessità di una prenotazione);

obbligo da parte dei visitatori di indossare la mascherina e i guanti fino al termine della visita;

in alternativa ai guanti, lavarsi le mani presso i dispenser dedicati;

rispetto del distanziamento fisico di 1 – 2 metri fra un visitatore e l'altro (a seconda della posizione nel sito);

utilizzo degli ascensori una persona per volta con l'obbligo di indossare sempre mascherina e guanti;

presenza contingentata negli ambienti comuni (bagni, aree ristoro, ecc.), sempre rigorosamente indossando mascherina e guanti;

esodi scaglionati in fasce orarie per evitare la sovrapposizione con i flussi in entrata e in uscita;

gettare mascherina e guanti nei contenitori posti all'uscita.

Riapre il 14 giugno il museo archeologico di Altamura dove sono esposte le mostre permanenti sul popolamento antico dell'Alta Murgia e dove si può ammirare la riproduzione paleo-artistica a grandezza naturale dell'Uomo di Altamura. La data della "fase 2" è prevista dal piano della direzione regionale musei della Puglia per il ripristino della fruizione nei luoghi della cultura.Per ottemperare alle disposizioni di prevenzione sanitaria, il museo in via Santeramo 88 avrà un accesso differenziato per l'ingresso e uno per l'uscita mentre finora si accedeva e si usciva dallo stesso punto. Il numero di persone in visita verrà contingentato, qualora dovessero esserci più accessi concomitanti. Per quanto riguarda il pagamento, l'ingresso resta libero. Inoltre si osserveranno le regole di distanziamento sociale e saranno posizionati dei contenitori per gettare guanti e mascherine.La cultura è uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria: è stato il primo a chiudere e sarà l'ultimo a riaprire. Inoltre gli impatti dei protocolli di sicurezza anti-Covid sono ulteriormente penalizzanti.A tal proposito sono ancora da definire, invece, i tempi per la riapertura dei siti della rete museale dell'Uomo di Altamura, di competenza del Comune, vale a dire Palazzo Baldassarre, il centro visite di Lamalunga e l'info point in via Treviso.Disposizioni: