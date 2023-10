Mancanza di energia elettrica, ordinanza di parziale chiusura in una scuola

Con ordinanza, il sindaco Vitantonio Petronella ha disposto la chiusura parziale nella giornata del 27 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 14.30, per il sesto circolo didattico "Don Lorenzo Milani". Il provvedimento si è reso necessario perché in questa giornata sono previsti lavori di E-Distribuzione nell'area comprendente via Golgota dove la scuola ha sede.Da alcuni anni gli avvisi di interruzione dell'energia elettrica sono presi in considerazione per le ordinanze di chiusura delle scuole dal momento che la mancanza del servizio interrompe il funzionamento di impianti per un lungo tempo, condizione ritenuta non idonea per lo svolgimento di attività didattiche.