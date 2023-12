Le scuole raccontano l'Uomo di Altamura: ecco i finalisti del concorso

Sono state selezionate le 18 classi del concorso a premi rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, dal titolo "Dalla Alpha alla Zeta – Le nuove generazioni raccontano l'Uomo di Altamura". L'iniziativa, ideata dal Museo Nazionale Archeologico di Altamura della Direzione regionale Musei Puglia (Ministero della Cultura), rientra negli appuntamenti per i trenta anni della scoperta dell'Uomo di Altamura (1993-2023).In tutto i partecipanti sono stati 44 (tra classi e scuole) per un totale di oltre 1000 studenti coinvolti dai 3 ai 18 anni, provenienti per lo più dalla provincia di Bari, ma anche adesioni sono arrivate da Foggia, Taranto, Grosseto, Chieti e Lucca.La cerimonia di premiazione è in programma domani (lunedì 18 dicembre), alle ore 10:00, al Teatro Mercadante di Altamura. A misura di scuola i premi in palio: i quattro vincitori, uno per ogni ordine di scuola, si aggiudicheranno un buono libri del valore di 250 Euro. Con due ulteriori buoni da 100 Euro saranno, invece, premiati un quinto e un sesto elaborato, meritevoli di menzione speciale.Questo l'elenco dei finalisti:I.C. Bosco-Fiore plesso Collodi sezioni A-B-C-D-E (Altamura)I.C. Santomasi Scacchi - scuola G. Rodari sezioni A-B-C-D (Gravina in Puglia)1º C.D. IV novembre classe 4C (Altamura)I.C. Bosco-Fiore classe 5B (Altamura)I.C. Chiarelli classe 3C Martina Franca (Taranto)I.C. Japigia1-Verga classe 1G (Bari)Camaiore 3- Plesso Rosso San Secondo classe 2A-2B-2C Capezzano Pianore (Lu)I.C. Japigia1-Verga classe 1F (Bari)I.C. Japigia1-Verga classe 1E (Bari)I.C. Ottavio Serena-Pacelli classe 1C-P (Altamura)I.C. Japigia1-Verga classe 1B (Bari)I.I.S.S. Colamonaco Chiarulli classe 1AFM/A-1 mec (Acquaviva delle Fonti)Liceo scientifico e linguistico Federico Secondo di Svevia classe 4F (Altamura)Liceo classico Orazio Flacco classe 1Aq (Bari)Liceo artistico Federico II Stupor Mundi classe 1E (Corato)«Siamo davvero soddisfatti per il grande seguito che il concorso ha avuto tra le scuole – commenta l'Arch. Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei Puglia – L'aspetto che ci inorgoglisce ulteriormente ha a che fare con la qualità degli elaborati, tutti davvero molto lodevoli, in grado di mettere in seria difficoltà la giuria. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile l'intero cartellone di eventi dedicato al Trentennale e che si chiude ufficialmente lunedì 18 dicembre: in primis il Comune di Altamura che ha patrocinato l'iniziativa; il gruppo Lions Club Murgia Parco Nazionale e Lions Altamura Jesce Murex, partner della manifestazione insieme con Feltrinelli Altamura Point e Iris Cooperativa sociale. Infine, tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto e le numerosissime scuole partecipanti al concorso, che hanno avuto il piacere di mettersi in gioco».