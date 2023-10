Lavori Enel nel centro storico, da lunedì chiuse alcune vie

Il Comune ha diramato due avvisi riguardanti limitazioni o modifiche alla circolazione stradale.Per consentire l'esecuzione di interventi dell'Enel, con ordinanza del comando di Polizia locale è stata disposta la chiusura al traffico delle vie limitrofe alla piazza Municipio. Il provvedimento stabilisce che da lunedì al 31/10/2023, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, con esclusione dei giorni di sabato e domenica, vengono istituiti il divieto di transito e il divieto di fermata in: Via Teatro Vecchio, dall'intersezione con Piazza Municipio all'intersezione con Piazza Matteotti; Via Recchia Luciani; Via La Maggiore; Via Pasquale Caso.Sul posto sarà presente apposita segnaletica. Pertanto è consigliato prevedere percorsi alternativi a questa porzione del centro storico, evitando così di circolare in questa area al fine di non incorrere in disagi e limitazioni.Inoltre all'incrocio tra via Gravina e via dei Mille-via Parisi l'impianto semaforico non è funzionante per un guasto tecnico alla centralina elettronica. Per tale ragione gli uffici comunali del settore lavori pubblici hanno preso in carico l'intervento di manutenzione per il ripristino, nei tempi più celeri. La Polizia locale rivolge l'invito a moderare la velocità in prossimità dell'incrocio e a rispettare le comuni regole di comportamento alla guida.