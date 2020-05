In ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e della scorta

In ricordo di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Alcuni omaggi commemorativi, non scontati né retorici, sono stati celebrati ieri ad Altamura così come in tutta Italia nel 28esimo anniversario della strage di Capaci in cui la mafia di Cosa nostra uccise il magistrato siciliano facendo saltare un pezzo di autostrada.Al Comune è stato appeso un lenzuolo bianco, il simbolo scelto nei Comuni italiani e negli altri luoghi istituzionali.Alle vie a loro intitolate sono stati deposti degli omaggi floreali a cura dell'associazione nazionale di protezione ambientale Gre - Gruppo ricerca ecologica che opera anche ad Altamura. Fiori sono stati lasciati in via Giovanni Falcone, in via Francesca Morvillo e anche alla targa commemorativa di Domenico Martimucci in Largo Nitti.