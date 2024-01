Guerre: documentario di Rai Storia sui luoghi della memoria ad Altamura

ore 10.00, per gli studenti di scuole superiori di secondo grado e per le università;

ore 16.00, aperta alla cittadinanza, con ingresso libero fino a raggiungimento della capienza.

Lunedì 15 gennaio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, per il ciclo "Italia. Viaggio nella bellezza", andrà in onda una puntata girata ad Altamura dal titolo "Uomini di Altamura. Memorie da un campo di prigionia", firmata da Brigida Gullo, con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli. Si documentano i luoghi di prigionia qui dislocati durante le guerre mondiali, particolarmente Campo 65, concentramento per soldati fatti prigionieri nel secondo conflitto bellico.Su iniziativa del Sindaco Vitantonio Petronella, grazie alla disponibilità della Rai Cultura diretta da Silvia Calandrelli, sarà possibile assistere alla puntata in anteprima ad Altamura. L'Amministrazione comunale ha organizzato la proiezione Venerdì 12 gennaio, al cinema teatro Mangiatordi, in due momenti della giornata:Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Petronella e della vice sindaca Angela Miglionico e gli interventi di ospiti.Oggi le baracche "superstiti" del Campo 65 sono oggetto di indagine e scavo degli archeologi delle Università di Bari e Foggia. Memorie, racconti e testimonianze fanno rivivere questi luoghi, descrivendo i vissuti personali di chi fu prigioniero. Il secolo dei conflitti ha lasciato, in questa parte di Murgia, altre tracce che oramai si confondono con il paesaggio: è il caso del campo di prigionia di Casale (prima guerra mondiale) e delle basi missilistiche costruite durante la guerra fredda dagli Stati Uniti. Tra gli intervistati: Domenico Bolognese (Presidente Associazione Campo 65), Giuliano De Felice (archeologo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Isabella Insolvibile (storica), Leopoldo Nuti (Università degli Studi Roma Tre).