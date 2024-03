Grano duro: lieve recupero del valore di prezzo

Dopo alcune settimane di cali, oggi alla Borsa merci della Camera di commercio di Foggia si è registrato un lieve recupero del prezzo del grano duro nazionale. Il "fino" è stato quotato in salita di 15 euro a tonnellata: nella scorsa settimana minimo e massimo erano 315 e 320 euro; oggi sono 330 e 335. Ora si attendono conferme nelle quotazioni della Camera di commercio di Bari e della borsa dell'Associazione meridionale cerealisti di Altamura.Gli agricoltori pugliesi chiedono controlli e dazi sulle importazioni, soprattutto dalla Russia che nel 2023 sono aumentate di +1013% rispetto all' anno precedente, provocando il crollo delle quotazioni del grano made in Italy che ha messo in ginocchio i produttori agricoli.Nel frattempo a Roma le sigle di categoria discutono con il Governo sul programma "Granaio Italia" e sul Registro telematico.