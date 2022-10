Galleria a Gravina, ancora senso alternato e semaforo

I lavori alla galleria Salsa sulla SS96 costringono l'Anas a reiterare il senso unico alternato regolato attraverso un impianto semaforico in galleria e restringimento di carreggiata SS 96 "Variante di Gravina in Puglia" dal km 67+300 al km 73+300.L'ordinanza dell'Azienda delle strade valida a partire dal 12 ottobre, si è resa necessaria per consentire i lavori di completamento delle opere civili ed impiantistiche residuali all'interno ed all'esterno della galleria e presso le aree di svincolo di Gravina Est e Gravina Ovest. Una strada chiusa fino alla scorsa estate e che è stata riaperta al traffico in configurazione di cantiere il 30 giugno scorso.Il restringimento della carreggiata destra costringe gli automobilisti a percorrere la galleria in senso unico alternato regolato da un semaforo, con obbligo di percorrenza non superiore ai 40 Km/h, con i lavori che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Le indicazioni diramate dall'Anas sono in vigore fino al 15 novembre, data in cui, si spera, possano terminare i lavori che stanno interessando la galleria.Ancora disagi, quindi, per gli automobilisti che lamentano in quel tratto stradale lunghe attese al semaforo, che rendono la percorrenza problematica.