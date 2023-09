GAL: incontri di progettazione partecipata

Dopo la pausa estiva, riprende il ciclo di consultazioni pubbliche in presenza avviato dal Gal Terre di Murgia nel mese di Luglio, che porterà alla definizione della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per il periodo programmatico 2023-2027.Domani (mercoledì 6 settembre), presso il Castello Normanno – Svevo, a Sannicandro, si terrà il primo dei due appuntamenti previsti per la prima decade di Settembre. Il 7, invece, sarà Cassano delle Murge ad ospitare l'incontro con gli stakeholder locali nella Sala Consiliare.Il contributo di idee da parte delle comunità dei 6 Comuni è fondamentale per definire bisogni, potenzialità, punti di forza e punti di debolezza del territorio, così da orientare al meglio la scelta degli Ambiti Tematici (AT), sui quali focalizzare la SSL e le relative azioni. Attraverso la scheda di progettazione partecipata, scaricabile dal sito istituzionale (www.galterredimurgia.it) ed editabile online, sarà possibile co-progettare insieme allo staff del Gal quegli interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia nei Comuni del Partenariato e ad un miglioramento dei servizi per la popolazione e della qualità della vita.Gli incontri proseguiranno nelle settimane successive, nei Comuni di Altamura e di Bitetto.