Elezioni regionali, oggi si conclude presentazione delle liste

Alle ore 12.00 si conclude la presentazione delle liste per le elezioni regionali del 20 e del 21 settembre. Alcune sono già state depositate ieri. La presentazione avviene su base provinciale, presso i rispettivi tribunali competenti per territorio.Michele Emiliano è il governatore uscente. A sfidarlo Raffaele Fitto, candidato unitario del centrodestra. Antonella Laricchia è la candidata del Movimento 5 stelle, ha resistito ai tentativi di accordo tra Pd e 5 stelle. Italia viva corre da sola con Ivan Scalfarotto. Corre in solitaria pure l'ex pentastellato Mario Conca con il movimento Cittadini pugliesi. Sono annunciate, inoltre, le candidature di Pierfranco Bruni (destra) e Nicola Cesaria (Rifondazione comunista). Non sono escluse sorprese dell'ultimo momento.Ad Altamura si annuncia la presenza di circa dieci candidati alla carica di consigliere regionale.