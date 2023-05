Cresce la febbre per serata di solidarietà con l'attore Can Yaman

"Orgogliosi di poter ospitare il divo del momento e ancora più orgogliosi di poterlo fare facendo del bene, contribuendo con un gesto di solidarietà". E' un fiume in piena Roberto D'Introno, titolare della Loggia sulle Mura ad Altamura e delle Terrazze Monachile a Polignano che si apprestato ad ospitare nei prossimi giorni, precisamente l'11 maggio ad Altamura ed il 13 maggio a Polignano, il noto attore turco Can Yaman.Una attesa che cresce per una iniziativa dove "Amore genera Amore", sottolinea D'introno. Anche perché l'attore turco scenderà in Puglia per raccogliere fondi in favore dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma e per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.Un nobile fine che non poteva lasciare indifferenti il titolare delle Terrazze Monachile e della Loggia sulle Mura, che con uno sforzo non indifferente ha organizzato le due tappe del tour benefico."Sarà una serata tra amici, con un aperitivo e musica dando la possibilità a tutti i fan che parteciperanno all'evento, di godersi la presenza di Cam Yaman" -spiega D'Introno, che per poter consentire a più persone di avvicinare la star internazionale, ha esteso le prenotazioni nel luogo emblema del tour: l'affaccio sul mare di Polignano.Insomma, un duplice evento che giovedì 11 maggio ad Altamura presso la Loggia sulle Mura e sabato 13 maggio a Polignano a Mare presso le Terrazze Monachile richiamerà in Puglia migliaia di Fan dell'attore e che porrà i due locali dediti alla ristorazione, al centro dell'interesse generale di una moltitudine di persone.