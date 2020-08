Coronavirus: un caso di rientro dalla Grecia

C'è un quinto caso di Covid19 ad Altamura. Lo rende noto la sindaca Rosa Melodia. Si tratta una persona rientrata da una vacanza in Grecia. È stata ricostruita tempestivamente la rete di contatti da parte degli uffici Asl.Per quanti tornano da alcuni Paesi esteri o da alcune regioni italiane, è possibile autosegnalarsi e fare il tampone. Sono già iniziati i test presso la postazione di protezione civile allestita nel campetto comunale in via Manzoni, angolo via Treviso. La modalità è "drive in". La persona non esce dal veicolo e il tampone viene effettuato direttamente nell'abitacolo dal medico dell'unità speciale della Asl.