Coronavirus, prescrizioni dalla Diocesi per le chiese

Anche la diocesi corre ai ripari per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus. Ai fedeli ad ai somministranti si chiede di cambiare le abitudini per far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare a causa di questo virus altamente contagioso.Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo di Altamura, Acquaviva delle Fonti e Gravina ha, infatti, diramato alle chiese della diocesi una serie di indicazioni e prescrizione che possano prevenire e contrastare il propagarsi del covid-19. Si tratta di piccoli accorgimenti che Mons. Ricchiuti ha voluto mandare ai fedeli per ottemperare, per quanto possibile, al decreto del 4 marzo scorso emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il materia di prevenzione dal contagio da Coronavirus.La diocesi, infatti, ha deciso di sospendere tutte le attività pastorali e formative, sia a livello diocesano che a livello zonale e parrocchiale. Quindi, si dovranno interrompere tutte le attività di catechesi, saranno chiusi gli oratori e le associazioni. Tutte attività che si svolgono in luoghi pubblici o privati con un affollamento che non consente di rispettare le norme di sicurezza che prevedono una distanza di almeno un metro tra le persone.Una prescrizione che bisogna tenere presente anche quando si celebrano messe e riti religiosi, più frequenti del solito in questo periodo di Quaresima. Per i celebranti e per i fedeli la Diocesi ha voluto ricordare di utilizzare alcune misure precauzionali come lasciare le acquasantiere vuote, saltare lo scambio della pace e somministrare la comunione posando l'ostia sulla mano. Al momento queste indicazioni sono in vigore fino al 3 aprile.