Coronavirus: ordinanza di chiusura per un plesso scolastico

Scuola dell'infanzia in via Lago Passarello

Il Comune rende noto che domani un plesso scolastico resterà chiuso. Con ordinanza sindacale n.59 di oggi, infatti, è stata disposta la chiusura in via precauzionale del plesso di scuola dell'infanzia "G.Rodari" con sede in via Lago Passarello, per domani (venerdì 9 ottobre), per effettuare le operazioni di sanificazione a seguito di un riscontrato caso positivo al tampone covid-19 comunicato da parte del dipartimento di prevenzione della Asl Bari.